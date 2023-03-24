انت الان تتابع خبر أرقام فلكية صادمة.. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان رامز جلال .. رقم كبير يفوق التوقعات والمفاجأة في عمره الحقيقي ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتميز الفنان المصري الكوميدي رامز جلال بشقاوة رغم تقدمة في السن، لهذا يوصف دائمًا بـ”المجنون والشقي”، فهو يجرب العديد من المقالب المختلفة والخطيرة في زملائه وأصدقائه.

وعلى الرغم من النجاح الذي يحصده الفنان رامز جلال كل رمضان ببرامج المقالب التي يقدمها إلا أن الكثير من حياته الشخصية تبدو غير معروفة للجمهور وذلك بسبب بعده عن الأضواء وندرة ظهوره في برامج تلفزيونية باستثناء برنامجه.

بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم مدرسة الأورمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد تخرجه من المعهد التحق بالجيش وكان في سلاح المشاة.

من ضمن المعلومات الخاطئة التي تم ترويجها عن رامز جلال هي زواجه من الفنانة غادة شريف وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا حيث أكد أنه متزوج من خارج الوسط الفني وأن زوجته لا تظهر إعلاميا. وأشار رامز جلال إلى أنه أنجب ابنا من زوجته ويبلغ من العمر حاليا 10 سنوات.

ثروة رامز جلال

في تقرير تم نشره وإحصاءه في أبريل 2020 رصد ثروة الفنانين، قدر ثروة الكوميديان رامز جلال بـ 250 مليون جنيه، أي ربع مليار جنيه، حيث يعتبر من أغنى الممثلين المصريين ، بعد الزعيم عادل إمام ونجم الأكشن أحمد السقا.