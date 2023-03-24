اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان.. شوف القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

1. مسلسل سوق الكانتو 1. مسلسل سوق الكانتو

2. القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو انتقل إلى القسم

تحكي أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920، وتحديداً في سوق البالة في وكالة البلح، حيث يدور حول شاب دور بائع في السوق. يدخل المستشفى بعد الدخول في معركة كبيرة مع التجار في سوق الكانتو، ويتحول إلى بلطجي يفرض الإتاوات على التجار في السوق، ويتعرف إلى فتاة جميلة مما يخلق قصة حب قوية بينهم، وتتوالى الأحداث المسلسل بعد ذلك إلى آثار وتشويق.

1. مسلسل سوق الكانتو

رياض - احمد صلاح - يُعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC في تمام الساعة 9 مساءً كل ليلة مع النجمة مي عز الدين والنجم أمير كرارة، بينما تأتي الإعادة عند الساعة 2:00 صباحًا والثاني عند الساعة 1:00 ظهرًا.انتقل إلى القسم