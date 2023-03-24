اتفرج- انت الان تتابع خبر أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي في "سوق الكانتو" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الأحداث المشوقة من الحلقة الأولى من مسلسل "سوق الكانتو"، حيث جسد الفنان أمير كرارة دور "طه القماش" في خمارة يلعب القمار، ويقوم بالنصب على ضابط أجنبي ويدخل في شجار مع أحد الزبائن.







ومثلت الفنانة مي عز الدين، شخصية "راوية" وهي خياطة، ويقوم الفنان فتحي عبدالوهاب بإخفاء مبلغ من المال أسفل البلاط في مخزن للأقمشة.



ومسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.







وتتمحور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.