اتفرج- انت الان تتابع خبر ناهد السباعي تثير الجدل بتصريحاتها عن المثلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن النوع الذي لا تُفضله من الرجال، مبينة أنها لا تحب الرجل الغيور، وانه لا يُناسبها بسبب طبيعة عملها والتي تفرض عليها الخروج من المنزل في أوقات متأخرة.



وبينت ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: "في رجالة بتفكر التفكير اللي هو متحبيش ومتروحيش ومتجيش، وإحنا بقينا في عصر مختلف، أنا عايزة راجل عادي لطيف، ومينفعش معايا الراجل الغيور لأن طبيعة شغلي ممكن أنزل الساعة 5 الفجر، لازم يبقى متفهم طبيعة شغلي".



وثرت الجدل بحديثها عن المثلية الجنسية قائلة : "معترفة بوجودهم لأنهم موجودين منذ بدء الخليقة"، وأضافت إنه ليس لديها اعتراض على زواجها من شخص مسيحي الديانة، بالإضافة إلى موقفها من تجميد البويضات.





وطرحت قناة "هي"، برومو حلقة الفنانة ناهد السباعي، والتي ردت خلاله على تبرؤ النجم محمد رمضان من مشاهده الجريئة في فيلم أحكي يا شهرازاد.