اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تحتفل بشهر رمضان في هذا الظهور الذي يقاوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بقدوم شهر رمضان خلال الساعات القليلة الماضية عبر نشر مجموعة من الصور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في منزها وهي ترتدي عباية طويلة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة صحة فطوركم كبيداتي.

وتفعل عدد كبير من الجمهور مع الصور مثل : كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبى – صحة فطورك يا صمصوم قلبي دخيل هالطلة الله يحميكي

شاهد من هنا



