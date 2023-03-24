تفرج- انت الان تتابع خبر إعلان فودافون الجديد عمرو دياب.. شكراً من هنا لبكرة ظهر فيه محمد صلاح وعائلته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت إحدى شركات المحمول بتقديم أحدث إعلاناتها في رمضان 2023، وهو بصوت الهضبة عمرو دياب وقدم أغنية شكراً من هنا لبكرة، وحصلت على إعجاب الجميع في الوقت الحالي، وظهر فيها اللاعب العالمي محمد صلاح وعائلته لأول مرة وأعجب به الجميع.

إعلان فودافون الجديد عمرو دياب

وأطل في الإعلان محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وهذا بمشاركة عائلته وهو دليل على دعمهم له في مشواره، وهي من الأغاني المميزة التي تصدرت قائمة البحث في الوقت الحالي بمجرد تقديمها في الساعات القليلة الماضية، وتعد من أهم وأكثر الأغاني المميزة التي حصلت على إعجاب الجميع.