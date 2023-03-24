مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال.. تعرف على تردد القوات الناقلة في رمضان 2023

تفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال.. تعرف على تردد القوات الناقلة في رمضان 2023والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء جميع المتابعين يبحثون مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال وهو الذي يبث على العديد من القنوات طوال شهر رمضان المبارك، وأحداثه تتشابه كثيراً مع قصة حياة حافظ الأسد الرئيس السوري السابق، وبدء عرضه من اليوم وهو أول أيام الشهر المبارك، وحصلت على نسب مشاهدة عالية.

مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال