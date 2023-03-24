مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال.. تعرف على تردد القوات الناقلة في رمضان 2023

تفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال.. تعرف على تردد القوات الناقلة في رمضان 2023والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدء جميع المتابعين يبحثون مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال وهو الذي يبث على العديد من القنوات طوال شهر رمضان المبارك، وأحداثه تتشابه كثيراً مع قصة حياة حافظ الأسد الرئيس السوري السابق، وبدء عرضه من اليوم وهو أول أيام الشهر المبارك، وحصلت على نسب مشاهدة عالية.
مواعيد عرض مسلسل ابتسم ايها الجنرال
وتعد قصة مسلسل ابتسم ايها الجنرال في الأساس من المسلسلات المميزة في حياة اسرة حاكمة للبلاد، وتم اختيار بلد الافتراضي، وأسرة حاكمة للبلاد وتم اختيار بلد افتراضي، وتتحكم هذه الأسرة في الشعب وتم سلب خيرات البلاد، ويقدموا مصالحهم وأغراضهم الشخصية عن مصالح الشعب، وربط الشعب السوري هذه الأحداث مع فترة حكم حافظ الأسد لسوريا، ويعرض طوال أيام شهر رمضان.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل ابتسم ايها الجنرال
|تردد قناة العربي 2 على النايل سات
|التردد
|11258
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الاستقطاب
|أفقي