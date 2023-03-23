اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في الموسم السادس.. أعرف القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقق برنامج قلبي اطمأن على أعلى نسبة مشاهدة بين البرامج المختلفة، وحيث يبحث الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في الموسم السادس، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على مواعيد البرنامج والقنوات الناقلة.

برنامج قلبي اطمأن في الموسم السادس

استطاع برنامج قلبي اطمأن على الوصول إلى قاعدة شعبية كبيرة من قبل المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، حيث حقق البرنامج شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا من خلال المساعدات التي يقدمها للمحتاجين من مختلف بلدان العالم دون الإفصاح عن شخصيته التي أحبها الجميع والتي تتخفى خلف لثامه.