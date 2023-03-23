مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في الموسم السادس.. أعرف القنوات الناقلة

رياض - احمد صلاح - حقق برنامج قلبي اطمأن على أعلى نسبة مشاهدة بين البرامج المختلفة، وحيث يبحث الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في الموسم السادس، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على مواعيد البرنامج والقنوات الناقلة.
برنامج قلبي اطمأن في الموسم السادس
مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023
يتسأل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي عن مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 والقنوات الناقلة للبرنامج حيث نشر الشاب الإماراتي غيث على الصفحة الرسمية الخاصة به عبر موقع التغريدات القصيرة- تويتر- برومو البرنامج والذي تحدد بعد ذلك موعد عرضه، إليكم مواعيد عرض قلبي اطمأن:
– مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت مصر.
– مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 بتوقيت أبو ظبي فسيكون بحلول الساعة 6:15 مساءً.
– مواعيد عرض قلبي اطمأن 2023 في تمام الساعة 5:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن
يهتم الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن والتي ستعرض عبر قناة MBC وأبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات، عرب سات وغيرها.