اتفرج- انت الان تتابع خبر البدلة الكانتلوبي.. تعليقات كوميدية من رامز جلال على محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منذ قليل بدأ برنامج المقالب الشهير، الذي يعرض كل رمضان للنجم رامز جلال، وفي هذه السنة يقدم برنامج ” رامز نيڤر إند”، الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ووقع ضحيته في أولي الحلقات النجم محمد رمضان.

تعليقات رامز جلال الكوميدية على محمد رمضان

قام الفنان رامز جلال بإلقاء العديد من التعليقات الكوميدية فور وصوله، قائلا: “رمضان نازل بالبدلة الكانتلوبي”، و”إيه الطقم دا يارمضان”، كما علق عليه أثناء افتتاح محمد رمضان لـ مطعم كاظم باشا و قال : “دا جاي يفتتح فطاطري المدينة”.