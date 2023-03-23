البدلة الكانتلوبي.. تعليقات كوميدية من رامز جلال على محمد رمضان

رياض - احمد صلاح - منذ قليل بدأ برنامج المقالب الشهير، الذي يعرض كل رمضان للنجم رامز جلال، وفي هذه السنة يقدم برنامج ” رامز نيڤر إند”، الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ووقع ضحيته في أولي الحلقات النجم محمد رمضان.
تعليقات رامز جلال الكوميدية على محمد رمضان
برنامج رامز نيڤر إند
طرح رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامجه منذ أيام، عن طريق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلقاً عليه: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر
ضحايا رامز جلال هذا العام
العديد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، واقعون ضحايا في مقلب رامز جلال هذا العام، منهم ( محمد الغيطي – أمينة شلباية – أحمد السقا – محمد رمضان – رضا عبد العال – إمام عاشور – محمود كهربا – هنادي مهنا – مصطفى كامل – محمد فراج – مصطفى يونس – غادة إبراهيم – شيماء سيف – رنا رئيس – محمد ثروت – أحمد حاتم – أمير عيد – ميلا الزهراني).