يسرا: النسيان نعمة.. والنجاح ابن التعب والإصرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - قالت الفنانة يسرا، إن النسيان نعمة لأي إنسان في الدنيا وكل الإنسانية.

وخلال لقائها ببرنامج أنا والقناع، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أكدت يسرا أنه بالنسيان يستطيع الإنسان أن يسامح، كما أن النسيان يساعد الإنسان على تخطي الشدة، لافتة إلى أن الإنسان إذا لم يستطع النسيان فسيبقى الحقد في قلبه، معقبة: "بدون النسيان يتخلل الحقد إلى قلب الإنسان بسبب الشدة والظلم، والحقد شيء مميت للقلب وقاتل لصاحبه، حيث أنه يقتل صاحبه قبل أي أحد آخر".

وأوضحت يسرا، أن الحزن يشيب ويكبر ويعجز، كما أنه يشيب صاحبه أيضًا، لافتة إلى أن هناك حزن نضعه أمامنا لأنه يقوينا وبالتالي يبقى في بالنا، وليس الحزن الذي يكسرنا، لأن الحزن الذي يكسرني أتخطاه وأدوس عليه وأكسره.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن النجاح ابن التعب والإصرار والجهد، والاستمرار أيضًا هو ابن التعب والجهد، معقبة: "مش لازم تنجحي وخلاص، لكن لازم تعرفي تستمري إزاي في النجاح، ولازم تعرفي إيه اللي يخليكي تستمري".