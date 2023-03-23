مسلسل جميلة الحلقة 1.. وصية والد ريهام حجاج تثير الجدل بعد وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - مسلسل جميلة الحلقة 1 شهدت صدمة لـ جميلة وتجسد دورها الفنانة ريهام حجاج بعد وفاة والدها متأثرا بصراعه مع المرض، حيث تدهورت حالته بعد امتناعه عن تناول الأطعمة، وذلك رغم محاولات زوجته «شهيرة»، وتجسد دورها الفنانة سوسن بدر محاولات لإقناعه بتناول الطعام، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 1 شهدت أيضا فتح أبناء والد ريهام حجاج لخزينة والدهم للاطلاع على وصيته، ولكنهم يفاجئون بكتابة الأب لممتلكاته باسم ابنته جميلة، وتجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ليُصاب الأبناء بحالة من الدهشة جراء تصرف والدهم.

ريهام حجاج تحلف اليمين أمام النيابة الإدارية

وانطلقت أحداث الحلقة الأولى أداء ريهام حجاج لليمين أمام النيابة الإدارية، لتتزوج بعدها من الطبيب «زياد»، ويجسد دوره الفنان هاني عادل، وتعيش معه حياة زوجية مستقرة.

صناع مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يشارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج كل من عبير صبري، هاني عادل، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، نبيل عيسى، سامية عاطف وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب لمالكها جمال العدل.