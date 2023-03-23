الحلقة الأولى «الصفارة».. فلاش باك عن حياة أحمد أمين: «مجرم سياحة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - "مجرم سياحة".. فلاش باك من أول ولادته فى مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين

بدأت منذ قليل، على قناة “دى إم سي”، الحلقة الأولى من مسلسل “الصفارة” للفنان أحمد أمين، تدور أحداث الحلقة الأولى حول هروب أحمد أمين بعدما قام بسرقة قطعة أثرية من أحد أهالى سيوة، لتبدأ عملية البحث عنه، وسرعان ما عثر عليه "الشيخ لبلوب" .

ودارت الحلقة حول يأس أحمد أمين بسبب حياته التى خربت، وقال فى أول مشاهد الحلقة :" أنا أخدت القطعة دى وهى أخر أمل ليا فى الدنيا.. ونفسي ألحق حياتى اللى باظت".

وبدأ أحمد أمين فى سرد قصته قائلا :"قصتى بدأت من وأنا فى بطن أمى، والإبن البكرى لوداد وجمال وماما كانت ناظرة مدرسة، وبالرغم إن بابا لم يكن طموح لكنه كان أعز أصحابي وأخى كان يرانى السند، ولكن ماما كانت دائمًا تلسعنا على ضهرنا، طموحى كبر معايا بعد ما تخرجت.. وكان لازم أحقق كل حاجة وبسرعة خاصة بعد وفاة بابا، وتخرجت من كلية السياحة لانى أحب علم المصريات وبقيت مجرم سياحة".

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان .

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".