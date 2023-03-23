اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسل وعود سخية بطولة حنان مطاوع.. “أنت على موعد مع الإثارة والتشويق”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية ماراثون مسلسلات رمضان يتسارع الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية، على معرفة كل ما هو جديد عن المسلسلات الجديدة من أجل متابعتها ومشاهدتها، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على مواعيد مسلسل وعود سخية بطولة حنان مطاوع.

يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن كل ما هو جديد عن مسلسل وعود سخية والتي تعرض حصريا على قناة النهار في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويعاد في الواحدة صباحًا علي النهار دراما.

يتكون المسلسل من 15 حلقة حيث تجسد الفنانة حنان مطاوع دور امرأة شعبية في مسلسل وعود سخية كما أن المسلسل يسيطر عليه الغموض والإثارة، كما يعرض مسلسل وعود سخية حصريًا على مجموعة قنوات النهار، وقناة القاهرة والناس، ويسيطر على العمل أجواء الإثارة والغموض.

أبطال مسلسل وعود سخية

يشارك في بطولة مسلسل وعود سخية والذي يعد من بطولة حنان مطاوع والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، إليكم أبطال المسلسل:

– محمد رضوان

– سلوى خطاب

– نور محمود

– أحمد كشك

– أحمد والي

– تيسير عبدالعزيز

– جالا هشام

– إسلام حافظ

حنان مطاوع تشارك في مسلسل سره البلاغ

فاجئت حنان مطاوع جمهورها بمشاركتها في مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف حيث يضم العمل أكثر من 60 فنان.

ويعرض المسلسل حصريًا علي قناة ON وشبكة تليفزيون الحياة، وذلك فى الساعة العاشرة على قناة الحياة، الساعة الحادية عشر ونصف على قناة ON.

أبطال مسلسل سره الباتع

يضم مسلسل سره الباتع نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، حسين فهمي، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، عفاف مصطفى، هالة صدقي.

والمسلسل من سيناريو وحوار المخرج خالد يوسف، ويقدم الكينج محمد منير أغنية المسلسل، وهي من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.