اتفرج- انت الان تتابع خبر انشودة قد جاءنا رمضان .. اتفرج عليها من هنا بعد تصدرها السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت انشودة قد جاءنا رمضان التي يقوم المنشد الديني أحمد حسن بتقدميها صفحات السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بمجرد أن تم طرحها.وتتحدث انشودة قد جاءنا رمضان عن الشهر الفضيل والمغفرة وضرورة الابتعاد عن المعاصي وأعمال السيئة في هذا الشهر من أجل الفوز بالجنة.

كلمات انشودة قد جاءنا رمضان: