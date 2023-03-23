اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل الهرشة السابعة .. اعرفها من وشوف القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

مواعيد عرض مسلسل الهرشة السابعة:

1- في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أم بي سي مصر ويعاد في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. 2- تمام الساعة الـثامنة مساًء بتوقيت القاهرة ويعاد الثالثة فجرًا على قناة أم بي سي مصر2

رياض - احمد صلاح - كثرت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، من قبل العديد من عشاق الدراما الرمضانية داخل جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث الشهير جوجل حول مواعيد عرض مسلسل الهرشة السابعة.ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض في الجزء الأول من الشهر الكريم بطولة كلا أمينة خليل، و محمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، ومحمد محمود، والعمل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.