مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو .. صلي التراويح واقعد قدام التلفزيون

اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو .. صلي التراويح واقعد قدام التلفزيونو الان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ الدراما الرمضانية اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، والذي يوافق اليوم الأول من الشهر الكريم، على العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية، حيث يرغب الكثير من الجمهور داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو.ويعتبر مسلسل سوق الكانتو في مقدمة الأعمال الدرامية التي سوف تعرض في الشهر الكريم بطولة أمير كرارة والفنانة مي عز الدين و فتحي عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو: