اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل تغيير جو.. تعرف على قنوات عرضه بطولة منة شلبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر كل المتابعين مواعيد عرض مسلسل تغيير جو بطولة الفنانة منة شلبي وهو من ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويتكون من 15 حلقة فقط، ويريد الكثيرين معرفة أي نصف من رمضان سواء الأول أو الأخير يعرض فيه المسلسل.

مسلسل تغيير جو

ومن المرجح أن يعرض مسلسل تغيير جو ضمن مسلسلات رمضان 2023 من خلال قناة إم بي سي مصر، وعلى منصة شاهد وتبث أولى حلقاته بدءاً من اليوم من خلال شاهد وغداً على قناة إم بي سي مصر.

وجميع أحداث مسلسل تغيير جو تدور حول شريفة التي تعاني طوال حياتها من الأزمات الكثيرة، ومن أبرزها أن والدتها تعاني من إدمان المهدئات والكحول، ويقدم إياد نصار شخصية أستاذ جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وميرفت أمين تقدم في المسلسل دور خالة منة شلبي وأسمها زوزو، والمسلسل بطولة كلاً من إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، عصام عمر، والعمل سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج مريم أبوعوف.