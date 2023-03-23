اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل ستهم.. أعرف أحداثها وقصة الـ 4 سيدات المكافحات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد جميع المشاهدين حالياً لمعرفة مواعيد عرض مسلسل ستهم والقنوات التي تبثها، وهو بطولة الفنانة روجينا ويقدم طوال الشهر الكريم، وذلك لأنه من المسلسلات المميزة الاجتماعية والذي يحكي الكثير من الأشياء في الحياة الاجتماعية.

مسلسل ستهم بطولة روجينا

وأعلنت النجمة روجينا عن مواعيد عرض مسلسل ستهم، وهو الذي يقدم طوال شهر رمضان المبارك 2023، وهذا جاء من خلال حسابها الرسمي على انستجرام، وأول حلقة اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 11 مساءاً على قناة النهار دراما، وأيضاً الساعة الـ 7 مساءً على قناة النهار دراكا، وتبث على قناة المحور الساعة 8 مساءاً، ويعرض الساعة 6 ونصف مساءاً على قناة ART حكايات.

وتدور أحداث مسلسل ستهم حول 4 سيدات يكافحون وهم “الأسطي أم فارس” والتي تعمل في مهنة الكهرباء، وسيدة أخرى في محافظة الدقهلية تعمل في أحد مصانع الطوب، والمعلمة عفاف التي تعمل في مجال بيع البطيخ، وأخر قصة هي سيدة تدعى بهية من محافظة بني سويف واضطرت أن تعمل في مهنة صعبة بعد وفاة والدها.