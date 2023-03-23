رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي

انت الان تتابع خبرانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف، حقيقة الأنباء المتداولة عن ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد انتشار صورة تجمعهما سويًا في وضع رومانسي، خلال كواليس تصويرهما فيلمهما الأخير “ورد وريحان”.وقالت “رانيا” خلال في برنامج “حبر سري” المُذاع على قناة القاهرة والناس: “أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات فقط”، موضحة أن هذه الصورة من كواليس فيلم قاما ببطولته سويًا”.

وتابعت: “أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم، مؤكدة على أن أحمد الفيشاوي هو أخ وزميل فقط وأنها لن توافق عليه إذا تقدم لها، لأن لها شروط حتى تتزوج مرة أخرى.

رانيا يوسف: أنا نجمة أجمد من زينة

وعن أزمتها مع الفنانة زينة قالت: “زينة اشترطت على منتج مسلسل أرض النعام تحط اسمها معايا في العقد رغم إن المسلسل باسمي”.

واستطردت: “النقابة اتدخلت ووقفت معايا والمنتج دفع شرط جزائي لإخلاله بالعقد، أنا نجوميتي أكتر من زينة عشان عملتها بنفسي، ماحدش ساعدني في مشواري الفني وأعمالي.