انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لـ ” مسلسل جعفر العمدة ” بطولة محمد رمضان.. الأسطورة في الصعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يطل علينا هذا العام الفنان محمد رمضان بـ مسلسل جعفر العمدة بشخصية جادة وصارمة ومختلفة تمام عن باقي أدواره القديمة مثل الأسطورة والألماني وغيرها من الأدوار التي أحبها المتابعون ويشارك الفنان رمضان مع نخبة من كبار النجوم مثل زينة ودعاء حكم وإيمان العاصي ومي كساب، وإخراج محمد سامي.

الحبكة الدرامية للمسلسل

ويشارك في المسلسل أيضا النجم العراقي ياسر المصري الذي قدم أداء رائع في دور البطولة كجعفر العمدة، يشارك في العمل مجموعة من أشهر الفنانين العراقيين، بما في ذلك حيدر العبودي ومحمد الركابي وغيرهم.

كما يتضمن المسلسل مشاهد عنيفة ومشاهد درامية مؤثرة، ويعرض الصراعات الشخصية والمشاعر الإنسانية لشخصية جعفر العمدة والأشخاص الذين حوله.

ويتميز المسلسل بتصويره الدقيق للأحداث التي وقعت في العراق في الثمانينيات، والذي يعطي المشاهدين فكرة عن الحياة في تلك الفترة.

من هي شخصية جعفر العمدة

شخصية “جعفر العمدة” التي يقدمها محمد رمضان هي شخصية مصرية أصيلة ينتمي إلى حي السيدة زينب، وبجانب صفاته الجيدة هناك أيضا أخطأ يقع فيها.

وما الجديد والمختلف فيه

واعتبر محمد رمضان هذا العمل تحديًا له لتقديم شخصية أكبر منه بما يقرب من 20 عاما، وبالتالي كيف يصدق الجمهور هذا الفارق في العمر.

القنوات الناقلة لجعفر العمدة

قناة دي إم سي “dmc “.

قناة دي إم سي دراما” dmc drama “.

قناة إم بي سي ون ” mbc 1″.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة كافة حلقات المسلسل في أي وقت على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.