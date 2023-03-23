رامز جلال يسخر من محمد رمضان ”دا جاي يفتتح فطاطري المدينة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:24 مساءً - وقع الفنان محمد رمضان، الضحية الأولي لرامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وسخر الفنان رامز جلال العديد من التعليقات الكوميدية على افتتاح محمد رمضان لـ مطعم خلال البرنامج، ومنها: "دا جاي يفتتح فطاطري المدينة".

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلًا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال، مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.

وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.