اتفرج- انت الان تتابع خبر اعلان فودافون الجديد برعاية عمرو دياب.. والمفاجأة ظهور محمد صلاح مع زوجته وابنتيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ننتظر بفارغ الصبر من كل عام في رمضان اعلان فودافون الجديد إحدى أشهر شركات اتصالات المحمول في العالم، والذي في العادة يقام برعاية الهضبة عمرو دياب.
اعلان فودافون الجديد برعاية عمرو دياب
ومن خلال صفحة الانستجرام الرسمية كشف السوبر ستار عمرو دياب عن مقطع من الاعلان الجديد الذي سوف يظهر فيه لصالح شركة فودافون خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023.
ونشر عمرو دياب الاعلان معلقا عليه وقال: “في حياتنا ناس هما الأساس.. شكراً من هنا لبكرة..رمضان كريم، شكراً من هنا لبكرة”.
وكانت المفاجأة الخاصة بالاعلان هو ظهور خاص للاعب العالمي نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح برفقة أسرته زوجته وابنتيه مكة وكيان.