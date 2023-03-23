اتفرج- انت الان تتابع خبر اعلان فودافون الجديد برعاية عمرو دياب.. والمفاجأة ظهور محمد صلاح مع زوجته وابنتيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ننتظر بفارغ الصبر من كل عام في رمضان اعلان فودافون الجديد إحدى أشهر شركات اتصالات المحمول في العالم، والذي في العادة يقام برعاية الهضبة عمرو دياب.

اعلان فودافون الجديد برعاية عمرو دياب

ومن خلال صفحة الانستجرام الرسمية كشف السوبر ستار عمرو دياب عن مقطع من الاعلان الجديد الذي سوف يظهر فيه لصالح شركة فودافون خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023.