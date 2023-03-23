فلاش باك.. خطأ في الحلقة الأولى بـ مسلسل رشيد

اتفرج- انت الان تتابع خبر فلاش باك.. خطأ في الحلقة الأولى بـ مسلسل رشيدوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعرض مسلسل “رشيد” يعرض ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 هذا العام، على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساء.

خطأ في الحلقة الأولى بـ مسلسل رشيد

و ظهر خطأ في أحداث الدرامية الحلقة الأولى من المسلسل بمشهد فلاش باك تعود أحداثه إلى عام 2009، ظهر في المشهد رشيد ثم وجود منتج غذائي في أحد الأكشاك الموجود ضمن أحداث المسلسل، يرجع طرح المصنع للمنتج الغذائي في عام 2022، ولم يكن موجود في هذه الفترة بالأسواق.

وتدور أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح وتشاركه البطولة النجمة ريهام عبد الغفور، وتنشأ بينهم يعيش قصة حب جديدة، وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور تجسد دور زوجة رشيد، ثم يحدث خلافات بينهما تؤدي إلى دخوله السجن ليعود بعدها للانتقام.

أحداث مسلسل رشيد

ويتعرض محمد ممدوح في شخصيته بمسلسل رشيد إلى حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، يبدأ بتعرضه للخيانة من صديقه المقرب، وتزداد الأحداث تعقيدا بعد اتهامه في قضية قتل، ويعمل رشيد في أحدي الشركات يديرها الفنان صلاح عبدالله في أحداث المسلسل، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

أبطال مسلسل رشيد

المسلسل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح وبطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح، ويشاركهم حسن العدل، تامر نبيل، خالد كامل، وعدد كبير من النجوم، ويظهر الفنان صلاح عبدالله والفنانة هالة فاخر ضيفي شرف في المسلسل، ويُعرض عبر «mbc مصر» ومنصة «شاهد».