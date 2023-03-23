حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 05:31 مساءً - تتساءل الجماهير الفنية عن مواعيد عرض مسلسل الصفارة على دي إم سي وأوقات الإعادة.

ومسلسل الصفارة هو البطولة الأولى للفنان أحمد أمين ويشاركه في المسلسل عدد من الشباب من بينهم طه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح.

ويذاع مسلسل سوق الصفارة على قناة dmc في الأوقات التالية: