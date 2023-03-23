اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 .. اتفرج على الملحمة المصرية في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، أول أيام شهر رمضان الكريم باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل حول مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101.ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل الكتيبة 101 بداية من اليوم الخميس على بعض القنوات الفضائية المصرية والذي يتحدث أن أحداث حدثت بالفعل حول تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية والتصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101: