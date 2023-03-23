اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل بابا المجال.. اعرف القنوات واستمتع بمشاهدته طوال رمضان 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد جميع المتابعين معرفة مواعيد عرض مسلسل بابا المجال والقنوات الناقلة، وذلك لأنه من المسلسلات الهامة التي تبث في شهر رمضان المبارك 2023 وبطولة الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم فيه دور مميز وجديد.

مسلسل بابا المجال

يبث مسلسل بابا المجال على قناة النهار بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك اليوم الخميس 23 مارس 2023، وتكون في تمام الساعة الـ 10 مساءاً بتوقيت القاهرة، وهو من المسلسلات المميزة التي يريد أن يتابعها جميع الأشخاص حالياً.

وتأتي قصة مسلسل بابا المجال حول العديد من الصرعات الخاصة بتجار قطع غيار السيارات واستعمالهم المهنة للتغطية على بعض الاعمال الغير مشروعة، وهو بطولة الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد هذا الدور، وغيره هم كلاً من وباسم سمرة نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، بسمة داود، محمد رضوان، هبة حسن، أسما سليمان، فرح يوسف، سليم هاني.