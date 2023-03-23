انت الان تتابع خبر هنا الزاهد توجه رسالة إلى أحمد فهمي بعد عرض مسلسل سره الباتع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على توجيه رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي، بالتزامن مع عرض مسلسل سره الباتع، والذي يخوض به سباق رمضان 2023.ونشرت “هنا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة للفنان أحمد فهمي من المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “ربنا يوفقك على قد تعبك الشهور اللي فاتت.. ومتأكدة إن هنشوف حاجة جديدة عليك عن أي حاجة عملتها قبل كده.. مبروك حبيبي ومبروك لكل المسلسل”.

أبطال مسلسل سره الباتع

يشترك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد كبير من النجوم وهم هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، حنان مطاوع، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد السعدني، أحمد فهمي، منة فضالي، عفاف مصطفى، هشام الجخ في أولى تجاربه التمثيلية.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل سره الباتع الساعة 10 مساء على قناة الحياة والساعة 11:30 على قناة أون، وذلك حسبما أعلن مخرج العمل، إذ قد تم عرض الحلقة الأولى مساء أمس الأربعاء.