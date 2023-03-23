انت الان تتابع خبر مسلسل الأجهر.. اعرف مواعيد رمضان والكواليس المثيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - : مع بداية أول أيام شهر رمضان تعرض قناة mbc مصر مسلسل الأجهر، ضمن المسلسلات المشاركة في المارسون الرمضاني، والتي تعرض بداية من اليوم، ومن ضمن هذه المسلسلات المنتظر عرضها خلال شهر رمضان هو مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد.

مواعيد عرض مسلسل الأجهر



أعلنت قناة mbc مصر عن مواعيد عرض مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد، وتشاركه في العمل الفنانة درة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، جرى تصوير جزء كبير منه خارج مصر، وظهر ذلك خلال عرض البوستر الرسمي للمسلسل، وتعرض قناة mbc مصر مسلسل الأجهر الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل الأجهر

المسلسل تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي ويشارك عمرو سعد ودرة الفنان القدير سيد رجب، والفنانة أنوشكا، النجم عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل.

كواليس وأحداث مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل الأجهر، حول النجم عمرو سعد الذي يقدم شخصية شاب يدعى مصطفى الأجهر، مقيم في حي الدرب الأحمر، في مطارة من رجال الأمن فيل جريمة قتل والدته، يزج به خلف القضبان ويخرج من السجن بعد قضاء مدة الحبس، يلتقى فتاة “درة” في شخصية “نهلة” تنشأ بينهم قصة حب في إطار رومانسي لطيف، وتستمر الاحداث.

وكشفت الفنانة درة في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن دورها في مسلسل الأجهر والتعاون الثالث بينها وبين الفنان عمرو سعد، مشيرة إلى شخصيتها كبطلة المسلسل وحب عمرو سعد قائلة “أقدم دور نهلة وهي طبيبة في حي شعبي لديها تركيبة خاصة، هي ليست فتاة شعبية تقليدية، فهي مثقفة ومختلفة، وسنرى خلال الأحداث علاقتها بوالدها وتأثيرها عليها”.

درة وعمرو سعد

وقدمت درة مع عمرو سعد فيلم مولانا وفيلم حديد، وتعتبر هذا أول تعاون مسلسل بينهم، ووصفت درة عمرو سعد بالفنان الموهوب صاحب الجمهور الكبير، وعبرت عن حبها لشخصيتها في المسلسل قائلة “أحب الشخصية التي أقدمها هي البطلة والحبيبة، بيننا قصة حب تمر بالعديد من الصعاب، وسنرى ماذا سيحدث بينهما في النهاية”.