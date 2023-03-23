اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي تفاجئ الشباب بالأحمر الناري والضيق أول يوم رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو جديد لخا عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال تواجدها في منزلها ما مرتدية بيجامة من اللون الأحمر الناري الضيقة للغاية حيث أنها كشفت عن مفاتنها وتحمل في يدها فانوس رمضان، أمام من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وقامت الفنانة المصرية بتهنئة جمهورها في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم بحلول شهر رمضان الكريم