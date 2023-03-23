انت الان تتابع خبر موعد عرض مسلسل ضرب نار.. تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الأولى منه بطولة ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد جميع المتابعين حالياً لمشاهدة أول حلقة من مسلسل ضرب نار وهو بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، ويعتبر ثاني عمل لهم مع بعضهم البعض، ومن المرجح أن يتم عرضه على الشاشة ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2023.

معلومات عن مسلسل ضرب نار

وتعتبر مواعيد عرض مسلسل ضرب نار من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع، والحلقة الأولى تبث في موسم رمضان لعام 2023، على قناة أبو ظبي الفضائية، وتكون على قناة أون الفضائية، ويكون بدءاً من اليوم الخميس 23 مارس 2023، وهو الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومسلسل ضرب نار هو بطولة كلاً من ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، هدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وغيرهم الكثير من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى، والحلقة الأولى تدور احداثه في إطار اجتماعي وإطار صعيدي مميز وشاب يدعى جابر الكوماندا، وهو يأتي من سوهاج لمصر ويتعرض إلى الكثير من الضغوط الاجتماعية.