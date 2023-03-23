انت الان تتابع خبر مسلسل رمضان كريم 2023.. تعرف على مواعيد عرضه طوال الشهر الكريم وتابعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم مسلسل رمضان كريم 2023 على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد زيادة البحث عن المواعيد والقنوات التي تقوم ببثه على شاشتها، وهو الجزء الثاني وينتظره الكثير من المتابعين لأنه حقق نجاح كبير في الفترة الماضية.

أبطال مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني 2023

ويعتبر من المسلسلات المميزة التي تعرض الكثير من التطورات المميزة، ويحقق التشويق وتدور احداثه داخل واحدة من الحارات الشعبية، وهو يقدم على قناة القاهر والناس والنها، وجاري حتى الآن الترتيب بين القناتين، وذلك لأنه من المسلسلات الهامة التي يريد متابعتها الجميع.

وهو بطولة كلاً من سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، نجلاء بدر، نهى صالح، كريم الأبنودي، كريم عفيفي، رانيا فتح الله، شريف حسني، ويزو، إنعام سالوسة، سلوى خطاب، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز