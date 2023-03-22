فن ومشاهير

مشاهد ساخنة لناهد السباعي مع محمد رمضان؟ اتفرج ماذا قال

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رياض - احمد صلاح - تحل البرامج التليفزيونية في شهر رمضان ،غدا الخميس، حيث تستضيف عشرات من النجوم الفن والفنانين كما تتعدد برامج التوك شو في رمضان ومنها برنامج vip  لأميرة بدر وكذلك برنامج حبر سري لأسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس ، ومن أبرز النجوم ممن يطلوا على المشاهدين أول يوم رمضان الفنانة ناهد السباعي .

ناهد السباعي في برنامج vip  غدا الخميس

وتطل الفنانة الشابة ناهد السباعي، غدا الخميس ، مع أميرة بدر في برنامج vip   ويعرض على شاشة قناة هي الفضائية ، ووتحدث السباعي عن أسرار تكشف لأول مرة عن حياتها الشخصية والفنية ، وقناة هي تعد قناة للمرأة العربية خصيصا وترددها على النايل سات هو 10815 ومعدل الترميز 27500

تصريحات ناهد السباعي

وعرف عن الفنانة ناهد السباعي أدوارها الجريئة وكذلك تصريحاتها ، تحدثت ناهد السباعي عن مشاهدها الجريئة مع النجم محمد رمضان في فيلم ” أحكي يا شهر زاد ” بعد تصريحه السابق بأنه يتبرأ من مشاهد ناهد السباعي معه في الفيلم ، وأخر أعمال ناهد السباعي كان مسلسل ” منورة بأهلها ” مع الفنانة ليلي علوي والفنان باسم سمرة .

ناهد السباعي ديانتها

المعروف أن ناهد السباعي هي حفيدة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي ودائما تثير الجدل حول ديانتها فهي تعنتق الإسلام ، إلا أن تصريحاتها الجريئة الأخيرة أكدت أنها لا تمانع أن تتزوج من رجل مسيحي كما أنها تعترف بوجود المثليين .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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