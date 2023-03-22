اتفرج- انت الان تتابع خبر مشاهد ساخنة لناهد السباعي مع محمد رمضان؟ اتفرج ماذا قال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحل البرامج التليفزيونية في شهر رمضان ،غدا الخميس، حيث تستضيف عشرات من النجوم الفن والفنانين كما تتعدد برامج التوك شو في رمضان ومنها برنامج vip لأميرة بدر وكذلك برنامج حبر سري لأسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس ، ومن أبرز النجوم ممن يطلوا على المشاهدين أول يوم رمضان الفنانة ناهد السباعي .

ناهد السباعي في برنامج vip غدا الخميس

وتطل الفنانة الشابة ناهد السباعي، غدا الخميس ، مع أميرة بدر في برنامج vip ويعرض على شاشة قناة هي الفضائية ، ووتحدث السباعي عن أسرار تكشف لأول مرة عن حياتها الشخصية والفنية ، وقناة هي تعد قناة للمرأة العربية خصيصا وترددها على النايل سات هو 10815 ومعدل الترميز 27500