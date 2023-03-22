اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.. القنوات الناقلة ومواعيد مشاهدتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع معدل البحث عبر جوجل لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، والتي يبحث عنها الآلاف من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة.

يبحث الكثير عن مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، والذي من المقرر عرضه غدا الخميس، حيث أن المسلسل يتكون من 15 حلقة.

المسلسل يضم مجموعة من النجوم وهم أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين حول مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث.

القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة

يتسأل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، والتي من المقرر لها أن تعرض على شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، ومن المتوقع أن تكشف «DMC» عن مواعيد عرض المسلسل على قنواتها مساء اليوم، قبل بداية موسم الدراما الرمضانية غدا.