اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء السابع.. أعرف مواعيد أول حلقة وتردد القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبح مسلسل الكبير اوي من علامات شهر رمضان الكريم نظرا لكونه حقق المزيد من الشعبية الكبيرة لدى الكبار والصغار، ولذلك نقدم لك مواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء السابع والقنوات الناقلة.

يسأل الملايين من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن مواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء السابع وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء السادس، مما دفع شركة سينرجي إلى إنتاج الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي في هذا العام.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع غدا الخميس الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجري.

القنوات الناقلة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

عزيزي القارئ، نقدم لك القنوات الناقلة لمسلسل الكبير اوي الجزء السابع، من أجل الاستمتاع باقوى المسلسلات الكوميدية.

– قناة أون الفضائية المصرية

– قناة أم بي سي 1 مصر

– قناة أم بي سي 2 مصر

– قناة دي أم سي

– قناة دي أم سي الدراما

– قناة سي بي سي

– قناة النيل المباشر

تردد قنوات الناقلة مسلسل الكبير اوي الجزء السابع

يبحث الآلاف من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، تردد قنوات الناقلة مسلسل الكبير اوي الجزء السابع، إليكم التردد التالي:

– تردد قناة أون الفضائية المصرية هي:

تردد: 10864.

معدل الترميز هو: 27500.

كذلك الاستقطاب هو: أفقي H.

تصحيح الخطأ 6/5.

– تردد القنوات أون الدراما المصرية هي: 10853

معدل الترميز 27500.

كذلك الاستقطاب هو: أفقي H.

تصحيح الخطأ هو: 6/5.

أيضًا القمر الصناعي لقنوات أون الدراما هو: نايل سات.

– تردد قناة أم بي سي 1 مصر الناقلة لعرض مسلسل الكبير أوي في موعده هي: 11470.

معدل الترميز هو: 27500.

كذلك الاستقطاب هو: عمودي V.

تصحيح الخطأ 6/5.

كذلك القمر الصناعي لقناة أم بي سي 1 مصر هو: نايل سات.

– تردد قناة أم بي سي 2 مصر هي: 12015.

معدل الترميز هو: 12322.

كذلك الاستقطاب هو: عمودي V.

تصحيح الخطأ 6/5.

كذلك القمر الصناعي لقناة أم بي سي 2 مصر هو: نايل سات.

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