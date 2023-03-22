انت الان تتابع خبر اتفرج .. رانيا يوسف ماسكة في خناقة زوجة لاعب كرة قدم شهير لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية بسمة وهبة، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، بشأن الفنانة الجريئة رانيا يوسف.ونشرت بسمة وهبة صورة تجمعها بالفنانة رانيا يوسف وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام معلقة انتظروا العرافه غداً وحصري كشف سر خناقه رانيا يوسف واحدي مطلقات لاعيب كره شهير ع قناه المحور وقناه النهار وكل عامً وانتم بخير.

وتحل النجمة المصرية ضيفة أولى حلقات برنامج “العرافة” بموسمه الثالث، والذي سوف يتم عرضه على فضائية“المحور”، غداً الخميس أول أيام شهر رمضان.

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