اتفرج- انت الان تتابع خبر شمس الكويتية مع خالد يوسف في غرفة النوم بقميص النوم .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة شمس الكويتية مجموعة من الصور الجديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت شمس الكويتية خلال كواليس ملسلسل سره الباتع الذي سوف يعرض في شهر رمضان الكريم مرتدية قميص نوم مكشوفة من منطقة الصدر مع المخرج خالد يوسف والفنان عمر عبد الجليل ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة

وعلقت على هذه الصور قائلة من مسلسل #سره_الباتع انتظروني في #رمضان بأول تجربه درامية لي فالدراما #المصرية

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