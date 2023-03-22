اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تكشف عن الحلويات بالبينك الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها في مكان مرتفع بجمهورية مصر العربية بإطلالة كاجول مرتدية تيشيرت ضيق للغاية من اللون البينك وبنطلون جينز وتقوم باستعراض جمالها بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة هو رمضان معداش عليكم ولا ايه- مش نافع والله كدا- رمضان كريم يا أجمال النساء.

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