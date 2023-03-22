اليوم.. انطلاق عرض مسلسل رشيد لـ ريهام عبد الغفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - تبدأ أولى حلقات مسلسل رشيد بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم الأربعاء، قبل يوم من الموعد الرسمي لـ انطلاق شهر رمضان الكريم لعام 2023.

القنوات العارضة لمسلسل رشيدة

ومن المفترض أن يتم عرض مسلسل رشيدة، عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءًا وعلى ومنصة شاهد طوال شهر رمضان.

وتتناول قصة مسلسل رشيدة في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تخون ريهام عبد الغفور، زوجها، خلال أحداث المسلسل، وتتحول إلى شخصية أخرى مختلفة كليًا عنها.

ويشار في بطولة مسلسل رشيدة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ريهام عبد الغفور، خالد كمال، صلاح عبد الله، حسن مالك، محسن منصور، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.