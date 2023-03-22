بالصور.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أيام من شائعات اختفائها وانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي في الاستوديو أثناء تسجيلها لإحدى أغانيها الجديدة.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية، تحدثت عن علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد الأنياء الأخيرة حول انفصالهم.

وقالت نضال الأحمدية في تصريحات تليفزيونية:”شيرين بتغلي، بتقولي في نار جوايا، لأن مهما كان اللي أذاك، هي أمها اللي أذتها بتطلع تقول بنتي مدمنة، شيرين مصدومة من فكرة إنه أمها بتقول عليها كدة، وأنا شايفه إن زواجها هي وحسام حبيب لن يستمر، ده توقعي إنهم مش هيكملوا مع بعض.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب بيانًا للرد على اختفائها في الفترة الماضية جاء فيه :”تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانى جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.

وأضافت شيرين في بيانها، “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير.