بعد اعتذار روبي وسهر الصايغ عن ”رمضان كريم 2 ”.. السبكي: جبنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - عشاق الدراما المصرية والعربية في حالة تشوق كبيرة لمسلسل “رمضان كريم2” نظرا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي عرض في رمضان 2017، حيث ارتبط الجميع بأبطاله، لكن العديد منهم اعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني ومن بينهم الفنانانتان روبي وسهر الصايع.

يدوره علق المنتج أحمد السبكي على اعتذار الفنانة روبي وسهر الصايغ عن العملـ بالقول: “الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم يضم كوكبة من أفضل النجوم، لأنه يضم 45 فناناً، كلهم نجوم والجزء ده مطلب جماهيري، لأن المسلسل له روح خاصة وكل العائلة بتتفرج عليه وبيضم وجبة من الكوميديا”.

وأضاف: “كان فيه شخصيات في الموسم الأول ولكن دلوقي بقوا نجوم واعتذروا، لأن العمل الجماعي صعب، وروبي وسهر الصايغ اعتذروا ولكن جبنا ناس أحسن منهم”.

يذكر أن مسلسل رمضان كريم 2 يضم عددا كبيراً من الفنانين، من بينهم سيد رجب، محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان وسلوى خطاب وصبري فواز وأحمد صيام ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز.