”رامز نيفر إند” يحتل التريند ومحركات البحث لليوم الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - ينتظر ملايين المشاهدين عرض الموسم الجديد من برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه النجم رامز جلال في شهر رمضان من كل عام، و اقترب البرومو من تحقيق ٤ ملايين مشاهدة، في ثالث أيام طرحه، فضلا عن تصدره لمحركات البحث وموقع اليوتيوب والتريند على كل منصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن رامز قد قرر أن يقدم هذا العام ، مقلب يجمع بين الرعب والتشويق، حيث كشف البرومو العديد عن الكثير من المفاجآت و ظهر النجوم والنجمات وهم يصرخون بشده من شدة خطورة المقلب.

وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

وعلق رامز جلال، على «البرومو» الدعائي كاتباً: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان المقبل 2023 «رامز نيفر إند» بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.