اتفرج- انت الان تتابع خبر أحلى من بنتها.. هيفاء وهبي تفاجئ متابعيها بصورة لوالدتها بمناسبة عيد الأم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لوالدتها بمناسبة عيد الأم.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور من حفل الافتتاح، ظهرت فيها رفقة والدتها، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “ست الحبايب”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الصورة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الجمال الرباني المتوارث)، (هي دي ماما بجد)، (ميرسي طانت جبتيلنا هيفا)، (امك محظوظه لانك اطيب قلب بالعالم)، (الكيك ومصنع الكيك)، (تقول هيفا عمرها 20 وامها 30)، (متهزريش بقا ياهيفاء فين ست الحبايب)، (أكيد الماما نحلة حتى جايبة عسل متلك).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر عرض أحدث أفلامها والذي يحمل اسم “رمسيس باريس” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.