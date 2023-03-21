اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أغنية مسلسل جعفر العمدة.. بطولة محمد رمضان ويعرض في الشهر الكريم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بنشر من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بنشر فيديو من الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسله جعفر العمدة، وهو الذي يعرض في شهر رمضان المبارك 2023 عبر مجموعة قنوات دي إم سي الفضائية.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وحرص محمد رمضان على الترويج إلى مسلسله الجديدة وكتب تعليق قائلاً “الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة ( ولسه يا دنيا ) غناء علي لوكا .. شكراً على هديتك العظيمة يا لوكا .. رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح”.

وسوف يظهر في مسلسل جعفر العمدة الكثير من الأبطال ومنهم زينة وهالة صدقي وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش وفريدة سيف النصر، والعديد من الفنانين الآخرين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، والتفاصيل الخاصة بالمسلسل هو من المرجح له أن يعرض في رمضان 2023، وهو يدور في إطار اجتماعي حول رجل يفقد نجله الرضيع ويظل يبحث عنه بشكل مستمر، وذلك بالرغم من أنه يوجد بجانبه وموجود معه.