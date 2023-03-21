انت الان تتابع خبر محبو زياد برجي يفاجئونه .. هذا ما حصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ محبي الفنان اللبناني زياد برجي بعد أن احيا حفلا غنائيا مميزا في احدى اماكن السهر في بيروت مغنيهم المفضل بقالب حلوى كبير .



وخلال الحفل، فوجئ زياد بدخول قالب حلوى ضخم، مع اغنية عيد الميلاد، حيث عمد جمهوره الى مفاجأته بمناسبة عيد ميلاده والاحتفال معه، متمنين له حياة سعيدة مليئة بالنجاحات والحب والطمأنينة.



اما بخصوص فعل زياد فكانت عفوية، حيث لم يتوقع ان يحصل ذلك على المسرح، اذ راح الجمهور الموجود في الحفل بترداد اغنية خاصة بعيد الميلاد بينما عمد هو الى التقاط الصور مع الموجودين على المسرح وقالب الحلوى، ليقدم بعدها رسالة شكر للجميع على هذه اللفتة الجميلة.