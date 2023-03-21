اتفرج- انت الان تتابع خبر حلق علي التريند الجديد .. خناقة جديدة بين ريهام سعيد وريم البارودي بسبب حلقة صبابا الشمس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي محركات البحث الشهر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، بعد حلقة أمس من برنامج صبايا الشمس.وجاء تصدر ريهام سعيد وريم البارودي التريند بعد يقام الأولي بإلغاء متابعتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام فيما مازالت ريم البارودي تتابعها حتي الآن.

واستضافت ريهام سعيد الفنانة ريم البارودي حيث قالت الأخيرة هناك صحفي تدخل بيننا وهو من قام بارسال الفويس نوت ، ولو الرسالة مكنتش نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي كان زمانا متصالحين.