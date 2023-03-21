اتفرج- انت الان تتابع خبر سعره أكتر من 140 ألف جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان أخضر ضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من افتتاحها الخيمة الرمضانية في فندق فيرساتشي بلازو في دبي.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور من حفل الافتتاح، ظهرت فيها مرتدية فستانًا ضيق باللون الأخضر وهو من تصميم SOLANGEL، وبفتحتين واحدة من أعلى الصدر والأخرى من أعلى الساق، ويبلغ سعر الفستان 4560 دولار، أي حوالي 141 ألف جنيه.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الجمال اللي بتعجز الكلمات عن وصفه)، (جميلتي المفضلة لابسة لوني المفضل)، (لا قبلك ولا بعدك).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر عرض أحدث أفلامها والذي يحمل اسم “رمسيس باريس” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.