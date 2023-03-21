اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تحتفل مع والدتها بعيد الأم من فرنسا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصور، وذلك احتفالاً بعيد الأم

وظهرت منة فضالي خلال تواجدها داخل في العاصمة الفرنسية باريس رفقة والدتها مرتدية جينز و بنطلون أبيض ، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

وعلق الجمهور على الصورة مثل سندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس وبس وبس وبس وبس وبس كل سنه وانتم طيبين

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