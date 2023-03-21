ياسمين عز تعلن استمرار برنامجها في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلنت الإعلامية ياسمين عز، عن استمرار برنامجها في شهر رمضان المقبل 2023، وذلك خلال برنامجها "كلام الناس" الذي يتم عرضه علي قناة MBC مصر.

ياسمين عز: الناس كانت فاكرة أني بقدم برنامج مقالب، وقالت ياسمين عز بشكل ساخر: "البرنامج مش مقلب وهتشوفيني على قلبك يا مدام، والناس كانت فاكرة أني بقدم برنامج مقالب، والبرنامج هيقف خلال شهر رمضان، ولكن ده مش هيحصل يا مدام، ده مش مقلب، والبرنامج مكمل بشكل طبيعي في رمضان عشان ده برنامج حقيقي وفرعوني والمقلب الحقيقي إنك تعتقدي إنك مش هتشوفيني في رمضان ولكن دا مش هيحصل".

وتابعت: "هتشوفي ياسمين عز حبيبتك على قلبك مقدرش استغنى عنك ولازم أطل عليكي، ازاي؟ هتشوفي في رمضان".