فن ومشاهير

حسن عبد الفتاح يشكو من قلة الأعمال الفنية: محدش بيطلبني

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 11:23 مساءً - كشف الفنان حسن عبد الفتاح تفاصيل شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه في مصر مؤخرا .

وقال حسن عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" في أوقات كثيرة محدش بيطلبني في شغل في مصر، لكن لما بيطلبني حد في السعودية او الأردن او تركيا بسافر للمشاركة في الأعمال الفنية هناك".

وأضاف حسن عبد الفتاح :" بصور مع الفنان محمد سعد في مسلسل الإكس لانس المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :" قبل مشاركتي في مسلسل الإكس لانس شاركت في مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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