حسن عبد الفتاح يشكو من قلة الأعمال الفنية: محدش بيطلبني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 11:23 مساءً - كشف الفنان حسن عبد الفتاح تفاصيل شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه في مصر مؤخرا .

وقال حسن عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" في أوقات كثيرة محدش بيطلبني في شغل في مصر، لكن لما بيطلبني حد في السعودية او الأردن او تركيا بسافر للمشاركة في الأعمال الفنية هناك".

وأضاف حسن عبد الفتاح :" بصور مع الفنان محمد سعد في مسلسل الإكس لانس المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ".

وأكمل حسن عبد الفتاح :" قبل مشاركتي في مسلسل الإكس لانس شاركت في مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب