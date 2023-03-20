اتفرج- انت الان تتابع خبر برومو رامز نيفر اند.. الأسطورة والجدع ضيوف رمضان 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فكرة رامز جلال 2023 لبرنامجه الرمضاني قد تصدرت محركات البحث حتى أعلن رامز جلال عن برنامجه الجديد ” رامز نيفر اند ” بعد أن ظن جمهوره أن رامز لن يطل عليهم مجددا في رمضان 2023 ، إلا أن رامز جلال أعلن عن البرومو الجديد لبرنامجه بمشاركة عشرات النجوم .

برومو رامز جلال نيفر اند 2023

وظهر رامز جلال نيفر اند خلال برومو البرنامج وهو يرتدي قناع أسود وبحوزته عدة أقنعة أخري ،ويقوم بإلقاء الأطباق على المشاركين في البرنامج ، وظهر أحمد السقا وهو يأكل الثعبان ومحمد رمضان وهو يركل رامز جلال بعد إكتشافه للمقلب الذي قام به رامز جلال في برنامجه رامز نيفر اند والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه .

مواعيد عرض برنامج رامز جلال نيفر اند

ويعرض برنامج رامز جلال نيفر اند على شاشة ام بي سي مصر بعد الإفطار مباشرة في الساعة السادسة بتوقيت مصر ، ويحب الجمهور المصري مشاهدة برنامج رامز جلال نيفر اند على شاشة ام بي سي مصر أثناء الإفطار مع الأسرة لما له من خفة ظل في البرنامج ومع النجوم المشاركين .