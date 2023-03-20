برومو رامز نيفر اند.. الأسطورة والجدع ضيوف رمضان 2023

رياض - احمد صلاح - فكرة رامز جلال 2023 لبرنامجه الرمضاني قد تصدرت محركات البحث حتى أعلن رامز جلال عن برنامجه الجديد ” رامز نيفر اند ” بعد أن ظن جمهوره أن رامز لن يطل عليهم مجددا في رمضان 2023 ، إلا أن رامز جلال أعلن عن البرومو الجديد لبرنامجه بمشاركة عشرات النجوم .
رامز جلال نيفر اندبرنامج رامز جلال الجديد رامز نيفر اند تصدر محركات البحث عقب الإعلان عن برومو رامز جلال نيفر اند والذي ظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم الفن والكرة والإعلاميين أيضا و منهم أحمد السقا ، هنادي مهنا ، رضا عبد العال ، كهربا ، ياسمين عز ، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل ، رنا رئيس ، أحمد حاتم ، شيماء سيف وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير .
برومو رامز جلال نيفر اند 2023
وظهر رامز جلال نيفر اند خلال برومو البرنامج وهو يرتدي قناع أسود وبحوزته عدة أقنعة أخري ،ويقوم بإلقاء الأطباق على المشاركين في البرنامج ، وظهر أحمد السقا وهو يأكل الثعبان ومحمد رمضان وهو يركل رامز جلال بعد إكتشافه للمقلب الذي قام به رامز جلال في برنامجه رامز نيفر اند والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه .
مواعيد عرض برنامج رامز جلال نيفر اند
ويعرض برنامج رامز جلال نيفر اند على شاشة ام بي سي مصر بعد الإفطار مباشرة في الساعة السادسة بتوقيت مصر ، ويحب الجمهور المصري مشاهدة برنامج رامز جلال نيفر اند على شاشة ام بي سي مصر أثناء الإفطار مع الأسرة لما له من خفة ظل في البرنامج ومع النجوم المشاركين .